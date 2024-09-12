Названы три древних инфекции, от которых человечество так и не избавилось

Мир до сих пор не оправился от пандемии COVID-19, которая, по разным оценкам, унесла жизни от 7 до 20 млн человек. Однако история человечества помнит еще более трагические события, которые оставили след на века. О катастрофических эпидемиях болезней, которые будучи тогда неизлечимыми, выкашивали население целых городов и стран, а иногда даже становились причиной заката цивилизаций, рассказывают врачи-инфекционисты.

Чума

Страшная болезнь, название которой до сих пор используют как синоним беды, чума — это инфекция, передающаяся человеку от животного. Ее возбудителем является «чумная палочка» (бактерия Yersinia pestis), которая обитает в организмах грызунов, диких и домашних животных.

Юстинианова чума (541-750 годы) — первая зафиксированная пандемия чумы. Ее происхождение связывают с Египтом, откуда она распространилась на восток Средиземноморья, Европу и Ближний Восток. Тогда одна из самых разрушительных болезней в истории человечества унесла жизни около 50 млн человек (примерно четверть населения планеты). Пандемия, названная в честь византийского императора Юстиниана I, в период правления которого она разгорелась, охватила Европу и Малую Азию — всю цивилизованную территорию того времени — и проявлялась в виде отдельных эпидемических вспышек в течение последующих двух столетий.

Вторая европейская пандемия середины XIV века — «Черная смерть» — стала еще более губительной и разрушительной. Придя из Азии, она охватила сразу несколько континентов и унесла жизни около трети населения Старого Света.

Третья пандемия — Азиатская чума — началась в 1855 году в китайской провинции Юньнань и угасла только в 1920-х. Она прибыла с корабельными крысами в Индию, а затем распространилась на Северную и Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Только в Индии она унесла жизни 12,5 млн человек.

Несмотря на достижения современной медицины, чума до сих пор не побеждена: в мире ежегодно регистрируется около 2,5 тыс. новых случаев заболевания.

Менингит

Первым симптомы менингита описал греческий ученый Гиппократ, который обратил внимание на признаки, которые могли говорить о воспалении оболочки мозга. А первые древние вспышки были зафиксированы античным медиком и философом Аретеем и древнеримским врачом и ученым Цельсом. Происхождение болезни долгое время оставалось неизвестным. Сложно было даже сойтись в названии: одни называли эту болезнь «тонущим тифом», другие окрестили ее «пятнистой лихорадкой».

Впервые вспышка менингита в современном понимании была зафиксирована в Женеве в 1805 году. Вскоре после этого было описано еще несколько случаев в Европе и США. Однако по-настоящему серьезной угроза стала уже в XX веке: в Нигерии и Гане болезнь унесла жизни огромного количество людей. Менингококковый менингит распространен в Африке и сегодня — практически каждый год там случается эпидемия, при которой заболевают от 25 до 200 тысяч человек.

Малярия

Малярия, или болотная лихорадка, оставила свой отпечаток на истории и культуре многих народов. Ее жертвами стали великие личности, такие, как фараон Тутанхамон, святой Августин и лорд Байрон. Первые упоминания о малярии встречаются в истории Древнего Китая — еще в 2 700 году до нашей эры. Там же было открыто первое известное лекарство — кингао, или полынь однолетняя. Это средство было эффективно при борьбе с самой опасной формой болезни — тропической малярией.

О малярии упоминается также в египетских медицинских папирусах и в работах древнегреческих врачей — Гиппократа и Эмпедокла. На Руси о болезни тоже знали — ее называли «бледнухой», «трясухой» и «мертвячкой».

Малярия считается одной из самых сложных проблем медицины. Хотя она встречается преимущественно в тропических странах, заразиться ею можно и в других регионах. В мире ежегодно заболевают от 300 до 500 млн человек более чем в 100 странах мира, а количество смертельных исходов от тропической малярии среди детей от 5 лет превышает миллион.