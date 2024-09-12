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12 Сентября , 08:14

12 сентября телеканал БСТ покажет фильм «Башкортостан: всё только начинается»

скриншот видео
Фото: скриншот видео

Сегодня, 12 сентября, в 10.45, сразу после трансляции церемонии инаугурации Главы Республики Башкортостан, на телеканале БСТ покажут фильм «Башкортостан — все только начинается». В него вошли самые яркие события, явления и их герои, без которых нельзя представить новейшую историю нашей республики.

Проекты, в реализацию которых мало кто верил, амбициозные задачи и трудности преодоления. Богатыми на вызовы выдались прошедшие 6 лет для Башкортостана, которые в режиме стресс-теста испытывают наше общество на прочность: коронавирусная эпопея, Куштау, суровые реалии СВО и внешнее санкции. Несмотря на временами шквалистый ветер, корабль Башкортостана идет уверенным курсом. Нам есть чем гордиться, что показать и над чем еще работать. Всё это громадьё объектов, проектов и планов на самом деле не для статистики и рейтингов, а прежде всего — для людей. Давайте вместе вспомним, как мы прожили минувшую 6-летку.

Смотрите фильм «Башкортостан — все только начинается» на канале БСТ 12 сентября в 10.45.

Автор:Альфия Аглиуллина
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