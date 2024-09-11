В Уфе пройдет исторический фестиваль «Древняя Уфа»

20 сентября городской центр «Арт-КВАДРАТ» станет площадкой для юбилейного V Исторического фестиваля «Древняя Уфа», посвященного 450-летию города.

В этот день на площадке мероприятия соберутся мастера разных видов ремесел. Среди них гончары, кузнецы, ювелиры, специалисты по изготовлению изделий из кожи и другие.

Также будут организованы ремесленная выставка-ярмарка и мастер-классы, показательные выступления военно-исторических и реконструкторских клубов, исторические конкурсы и викторины, выступления юных участников творческих коллективов из Уфимской детской филармонии и многое другое.

Фестиваль «Древняя Уфа» – это отличный шанс провести время всей семьей, окунувшись в историю нашего города, и познакомиться с талантливыми ремесленниками.

Начало в 16.00.

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