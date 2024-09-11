В российских школах рекордно увеличились часы на изучение некоторых предметов

В российских школах наблюдается рекордное увеличение количества часов на изучение некоторых предметов.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в учебном плане 2024 года количество часов на изучение математики, информатики, физики, химии, биологии на углубленном уровне стало самым большим за историю школьного образования, начиная с 1956 года. Об этом он заявил на Общероссийском родительском собрании, которое проходит сегодня, 11 сентября.

Министр также отметил, что с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, снижающий документационную нагрузку на образовательные организации и педагогов.