В Башкирии создают пособия для изучения родного языка

В республике филологи, методисты и программисты работают над созданием доступных и популярных пособий для изучения башкирского языка. Целый ряд проектов выиграли гранты Главы Башкирии и были реализованы под эгидой Фонда сохранения и развития башкирского языка. Один из них — «Башкирский язык: новый взгляд 2.0», нацеленный на продвижение языка среди молодёжи и взрослых.

В Уфе с применением этого учебного пособия проводятся бесплатные курсы по изучению башкирского языка.

Курсанты посещали занятия с большим желанием, так что замысел удался. А мы, преподаватели, благодаря этому проекты смогли пополнить свой банк дидактических, учебных пособий для изучения башкирского языка», — прокомментировала пользователь материалов Ляля Сафина.

Учебное пособие было перенесено в мобильное приложение с одноимённым названием. Обучающиеся могут использовать его как дополнение к к курсам или самостоятельно учить язык с его помощью. Практика говорит, что его чаще всего применяют как основную методику.

«Достоинство этого приложения — что учиться можно где и когда угодно, будь то дома, в дороге, или на отдыхе», — отметили куратор проекта Айбулат Ямилов.

Приложение разработано для пользователей с уровнем подготовки от начальной до продвинутой. Новичок начинает обучение «с нуля», пользователь с базовым уровнем сможет подтянуть башкирский до среднего уровня. Так же можно выучить грамматику, подтянуть разговорный язык. Отдельны разработаны тестовые задания для самопроверки, которые обновляются после использования. Там же содержатся ссылки на башкирско-русские и русско-башкирские переводчики. К этом пособию были отсняты 10 видеоклипов, которые помогают усваивать материал.

Программой заинтересовались не только в республики, но и за её пределами, рассказали в Фонде. Поэтому было выпущено учебное пособие «Родной (башкирский) язык в регионах РФ» тиражом 1,5 тыс. экземпляров. Пособия передали аппарату Всемирного Курултая башкир для распространения по субъектам РФ. Издательские продукты были реализованы в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Пермском крае, Москве, Санкт-Петербурге, которыми воспользовались 8,5 тыс. человек.

В Башкирии пособия бесплатно получили республиканские школы, ссузы и вузы, преподаватели курсов башкирского языка. Во время фестиваля «Айда, играть» желающие получили 200 пособий.

Не остались без внимания и дошкольники. В рамках гранта для детсадов были разработаны учебно-дидактические материалы «В гостях у сказки» тиражом 1 тыс. штук, состоящий каждый из книги для чтения и развивающего набора «Кубики-пазлы».

До проекта «Башкирский язык: новый взгляд 2.0» были созданы такие программы для программы дистанционного изучения родных языков, как образовательная платформа «Мир родного языка», отсняты учебные видеоролики «Вместе на башкирском» и «Башкирский язык: Новый взгляд», был реализован телепроект «Красивый башкирский», который транслировался на четырёх каналах.

Всего в 2021–2024 годах Фонд по сохранению и развитию башкирского языка совместно с другими НКО реализовывал с помощью Гранта Главы Башкортостана 16 проектов, связанных с популяризацией языка и его внедрением в современную жизнь. Радий Хабиров придаёт большое значение этому процессу. В ходе V Всемирного курултая башкир он потребовал прекратить заставлять детей изучать родные языки. Вместо этого «нужно сделать башкирский язык востребованным и модным», сказал Радий Хабиров. Именно эту задачу решают проекты, реализованные с помощью Грантов Главы РБ — они выводят учебный процесс в интернет, в привычную среду для современных детей и молодых людей.

Например, на гранты Главы РБ созданы приложения для изучения языка, умная колонка «Хумай», говорящая на башкирском, были проведены массовые мероприятия — такие, как БашОлимпиада, «Башкирский диктант», фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм». Поддержка руководства Башкирии позволила реализовать креативные и современные идеи жителей республики, искренне любящих башкирский язык.