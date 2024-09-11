В Башкирии подростки ответят за осквернение мемориала павшим воинам

В Нефтекамске подросткам предстоит объяснить следователям, зачем они помочились на БТР, установленный возле мемориала горожанам, погибшим в горячих точках. По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, Нефтекамский межрайонный следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по статье «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества».

«Выявлена видеозапись, на которой двое молодых людей в сквере Победы в Нефтекамске осквернили выставочный бронетранспортёр, относящийся к элементу мемориала боевой славы, расположенного в сквере. Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лиц, совершивших преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению», — сообщили в ведомстве.