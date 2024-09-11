Новости Башкортостана и Уфы
91.27
+0.15
100.74
+0.24
70.89
+0.28
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
11 Сентября , 17:11

Когда в Башкирии пройдут субботники

31 августа в Башкортостане стартовали экологические субботники, которые продлятся до 5 октября. Едиными днями проведения экологических субботников осенью этого года станут 21 и 28 сентября. Субботники будут проходить в рамках акции «Зеленая Башкирия».

В городах и районах они проходят на закрепленных территориях с привлечением специализированных организаций, наведением порядка вдоль дорог, парков, скверов и дворовых территорий.

Еще в марте 2020 года Глава региона Радий Хабиров подписал Указ о проведении в республике Дней чистоты, тогда это было связано с Годом эстетики.

– Хорошие начинания обязательно приживаются и потом уже становятся просто доброй, а, главное, полезной традицией навсегда. Есть муниципалитеты, в которых вне зависимости от времени года проходит, например, «Чистый четверг». Работники предприятий и организаций, жители выходят на уборку. Результат – ухоженная территория, всегда эстетичный внешний вид, – считает министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Так, к примеру, Дни чистоты регулярно проходят в Учалах, Кушнаренковском и Илишевском районах республики.

В августе город Салават активно присоединился к всероссийской акции «Вода России». Вышедшие на субботник общими усилиями очистили от мусора береговую линию протяженностью 9,5 км реки Белая и озера «Ялпой».

За 10 дней с начала старта экологических мероприятий в Башкортостане в субботниках приняли участие более 13 тысяч человек, 1500 предприятий и организаций с привлечением 393 единиц коммунальной техники. Объем вывезенного мусора составил более 22 тыс. куб. м.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru