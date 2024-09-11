Когда в Башкирии пройдут субботники

31 августа в Башкортостане стартовали экологические субботники, которые продлятся до 5 октября. Едиными днями проведения экологических субботников осенью этого года станут 21 и 28 сентября. Субботники будут проходить в рамках акции «Зеленая Башкирия».

В городах и районах они проходят на закрепленных территориях с привлечением специализированных организаций, наведением порядка вдоль дорог, парков, скверов и дворовых территорий.

Еще в марте 2020 года Глава региона Радий Хабиров подписал Указ о проведении в республике Дней чистоты, тогда это было связано с Годом эстетики.

– Хорошие начинания обязательно приживаются и потом уже становятся просто доброй, а, главное, полезной традицией навсегда. Есть муниципалитеты, в которых вне зависимости от времени года проходит, например, «Чистый четверг». Работники предприятий и организаций, жители выходят на уборку. Результат – ухоженная территория, всегда эстетичный внешний вид, – считает министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Так, к примеру, Дни чистоты регулярно проходят в Учалах, Кушнаренковском и Илишевском районах республики.

В августе город Салават активно присоединился к всероссийской акции «Вода России». Вышедшие на субботник общими усилиями очистили от мусора береговую линию протяженностью 9,5 км реки Белая и озера «Ялпой».

За 10 дней с начала старта экологических мероприятий в Башкортостане в субботниках приняли участие более 13 тысяч человек, 1500 предприятий и организаций с привлечением 393 единиц коммунальной техники. Объем вывезенного мусора составил более 22 тыс. куб. м.