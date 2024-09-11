Школьники из Уфы победили в олимпиаде по мини-футболу

Воспитанники уфимской коррекционной школы-интерната № 92 стали победителями специальной олимпиады по мини-футболу «Матч добра» среди лиц с ОВЗ. Ребята заняли первое место в своем дивизионе и взяли золото.

Также по итогам турнира спортсмен уфимской команды Вадим Пиутлин был признан лучшим бомбардиром дивизиона, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Добавим, что соревнования проходили на тренировочных площадках «Восход» и «Энергия» ГАУ СО «Самара Арена». В них приняли участие 27 команд, в том числе три команды девочек, из республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Вологодской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской области и города Москвы.