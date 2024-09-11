Села Башкирии примут участие в эксклюзивном конкурсе

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, в Уфе сегодня под руководством заместителя премьер-министра правительства РБ Ирека Сагитова были рассмотрены вопросы проведения республиканских конкурсов, которые необходимы для поддержки районов в обеспечении безопасности граждан.

«По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в этом году впервые состоится республиканский конкурс среди сельских населенных пунктов региона „Безопасное село“. Аналогичных конкурсов нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Он проводится по 3 номинациям, по которым будет выявлено 9 призеров. Призовой фонд составит 10 млн рублей», — сообщил Кирилл Первов.

Он также добавил, что 18 сентября на территории военно-патриотического парка «Патриот» пройдет смотр-конкурс на звание «Лучшая добровольная пожарная команда республики». В конкурсе примет участие 43 команды из разных районов республики.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии на безопасность направили около 7 млрд рублей.