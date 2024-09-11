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11 Сентября , 08:47

Парк Якутова в Уфе вошел в Топ-10 красивых осенних парков

пресс-служба Башкультнаследия
Фото:пресс-служба Башкультнаследия

В России эксперты выбрали десять парков с осенней атмосферой, где можно гулять под жёлто-красными кронами, фотографироваться и пить какао. В десятку лучших вошел парк культуры и отдыха имени Ивана Якутова в Уфе, следует из данных сервиса путешествий Туту.

Парк имени Ивана Якутова, названный в честь первого председателя городского совета, — популярное место у семей с детьми и влюблённых пар. Можно погулять по берегу озера, посидеть на скамейке и покормить птиц. Кроме того, в парке работает детская железная дорога. Это не просто аттракцион, а место, где ребята осваивают железнодорожные профессии. Правда, покататься на поездах осенью уже не получится.

Автор:Альфия Аглиуллина
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