Башкирия вошла в Топ-3 по числу отремонтированных школ

Башкирия вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по объему привлеченных федеральных средств на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, а также по числу отремонтированных школ. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«С 2019 по 2023 год в республике создано более 31 тыс. мест в детских садах и школах. Много внимания уделяем развитию профессионального образования, в том числе созданию комфортных условий для студентов, началась работа по капитальному ремонту колледжей. Башкортостан в числе пяти лучших регионов реализовал федеральный проект «Молодые профессионалы».

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев, ежегодно в республике с 2019 года выделяется до 150 грантов молодым сельским учителям.

«Создан центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и два центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», — добавил он.

В 2019 году создан Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи РБ (Центр развития талантов «Аврора»), который позволил войти в десятку сильнейших регионов РФ по результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников.

Особое внимание уделяется вопросам коррекции и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. С 2019 года на базе коррекционных школ с обновлённой материально-технической базой в рамках федерального проекта «Современная школа» ведут работу 17 региональных ресурсных центров.

Для обеспечения отдыха детей, оздоровления и укрепления их здоровья создано 9 детских профильных круглогодичных лагерей отдыха и оздоровления детей.

Активно ведется работа по совершенствованию материально-технической базы колледжей. На базе колледжей создано 55 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по стандартам «WorldSkills» (плановое значение перевыполнено). Всего с 2019 года создано 188 мастерских в колледжах, оснащенных современным оборудованием.

С 2019 по 2023 год построены 44 школы на 22004 места, с учетом совмещенных объектов 65 детских садов на 9173 места. В текущем году ведется строительство 10 школ на 9800 мест, в том числе 2 совмещенных объектов (школа с детским садом) на 1280 ученических мест и 160 дошкольных мест. С 2022 года комплексно отремонтировано 140 зданий. В 2024 году в 6 зданиях основной объем работ завершен и со 2 сентября в них начат учебный процесс. В 25 зданиях школ (двухлетнего цикла) работы ведутся (средняя строительная готовность составляет 50%).

В перспективе в 2025 году — завершение ремонта в 33 школах, а в 2026 году введут 35 зданий после обновления. Дополнительно направлена заявка на 360 зданий на 2025–2027 годы. Активно ведется работа по развитию полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций. На конец 2023 года в регионе создано 8 полилингвальных школ. До конца 2024 года планируется перепрофилирование еще одной школы в Татышлинском районе. Данный показатель планируется достичь в 2025 году за счет вводной школы в селе Аскарово и на рассмотрении еще одна школа (предварительно рассматривается строящаяся школа в Иглино).

«Наша главная общая задача — создавать для детей такую среду, чтобы они могли в тепле, комфорте, с использованием самых современных методик и оборудования получать образование, развиваться и становиться настоящими патриотами своей страны», — неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров.