Жителей Башкирии ожидает двойной солнечный удар

По данным Центра «Фобос», в субботу 7 сентября, на Солнце произошёл крупный выброс плазмы в сторону Земли. Специалисты спрогнозировали на вечер вторника, 10 сентября, магнитную бурю слабого и среднего уровня.

С вероятностью около 30% в северной половине европейской части страны возможны полярные сияния.

Между тем сегодня утром Солнце выбросило новую большую массу точно в направлении Земли. Вероятность лобового удара этого облака по нашей планете составляет более 90%. Начало возмущений магнитного поля предварительно ожидается в середине среды, 11 сентября.

Скорее всего, две эти бури сольются в одну продолжительностью около суток. Максимум интенсивности прогнозируется сразу после полуночи.

Как сообщал Башинформ, полярные сияния этим летом происходили в Башкирии не раз: например, 13 августа и 11 мая.