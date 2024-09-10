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10 Сентября , 21:11

Жителей Башкирии ожидает двойной солнечный удар

По данным Центра «Фобос», в субботу 7 сентября, на Солнце произошёл крупный выброс плазмы в сторону Земли. Специалисты спрогнозировали на вечер вторника, 10 сентября, магнитную бурю слабого и среднего уровня.

С вероятностью около 30% в северной половине европейской части страны возможны полярные сияния.

Между тем сегодня утром Солнце выбросило новую большую массу точно в направлении Земли. Вероятность лобового удара этого облака по нашей планете составляет более 90%. Начало возмущений магнитного поля предварительно ожидается в середине среды, 11 сентября.

Скорее всего, две эти бури сольются в одну продолжительностью около суток. Максимум интенсивности прогнозируется сразу после полуночи. 

Как сообщал Башинформ, полярные сияния этим летом происходили в Башкирии не раз: например, 13 августа и 11 мая.

Автор:Элина Ахметова
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