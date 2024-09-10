В Уфе пройдет первый в истории «День городских сообществ»

В уфимском парке им. Якутова 15 сентября пройдёт первый в истории «День городских сообществ». Начало в 14.00.

Это большой праздничный фестиваль для городских сообществ, некоммерческих организаций, активистов и всех горожан. На фестивале каждое сообщество и некоммерческая организация сможет рассказать о себе широкой аудитории, оформив свою промо-точку и выступив с презентацией на сцене по желанию.

В программе: нетворкинг-знакомства и коллаборации; деловая программа с выступлениями спикеров на актуальные для сообществ темы; мастер-классы; музыкальная и развлекательная программа; ярмарка мастеров.

Вход на мероприятие бесплатный. Для участия сообществам и НКО нужно заполнить заявку на сайте по ссылке.

14+