Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
69.52
+0.33
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
10 Сентября , 17:49

В Уфе пройдет первый в истории «День городских сообществ»

В уфимском парке им. Якутова 15 сентября пройдёт первый в истории «День городских сообществ». Начало в 14.00. 

Это большой праздничный фестиваль для городских сообществ, некоммерческих организаций, активистов и всех горожан. На фестивале каждое сообщество и некоммерческая организация сможет рассказать о себе широкой аудитории, оформив свою промо-точку и выступив с презентацией на сцене по желанию.

В программе: нетворкинг-знакомства и коллаборации; деловая программа с выступлениями спикеров на актуальные для сообществ темы; мастер-классы; музыкальная и развлекательная программа; ярмарка мастеров.

Вход на мероприятие бесплатный. Для участия сообществам и НКО нужно заполнить заявку на сайте по ссылке.   

14+

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru