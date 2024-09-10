В Уфе построят зоопарк

Администрация Уфы объявила конкурс на разработку проектной и рабочей документации с прохождением госэкспертизы по строительству зоопарка в лесопарке им. Лесоводов Башкирии. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта – 25,88 млн рублей, прием заявок завершается 17 сентября. До конца 2024 года на месте предполагаемого строительства должны быть проведены изыскательские работы. Проведение государственной экспертизы проекта намечено на 2026 год. Сроки строительства объекта – 2027-2029 годы. Освоить территорию площадью 11,95 га планируют в 2 этапа: 1 очередь (4,7 га) – проектирование и строительство основных объектов, необходимых для расширения территории и функционирования зоопарка, 2 очередь (7,25 га) – предусматривает строительство научно-технического парка (научно-технического музея, новых вольеров и т. д.).

На территории появится контактный зоопарк, спортивные игровые сооружения, кафе. Перед входом в зоопарк построят охраняемую стоянку. Зоопарк будет оснащен гаражом, складскими помещениями. Профинансируют работы из бюджета Уфы и республики.

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