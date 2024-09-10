В Уфе перекрыли ряд улиц

В Уфе из-за ремонта инженерных сетей ограничили движение автомобилей и общественного транспорта на нескольких городских улицах. Об этом сообщает столичная мэрия.

Так, до 22 сентября полностью закрыли участок Революционной у перекрестка с Подводника Родионова, где также изменили схему проезда автобусов.

До 30 сентября частично ограничили движение в районе Чернышевского, 46 - речь о двух полосах в сторону Зенцова.

Наконец, до 20 октября будет закрыта полоса четной стороны Юрия Гагарина от Максима Рыльского, 18 до Гагарина, 44. При этом остановку «Ул. М. Рыльского» перенесли в сторону Академика Королева.

Жителям рекомендовали планировать альтернативные маршруты заранее.

Напомним, в Уфе перенесли срок завершения реконструкции улицы Пугачева.