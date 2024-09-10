В Стерлитамаке ремонтируют пострадавший от хлопка газа подъезд

В Стерлитамаке продолжается ремонт подъезда дома № 150 по ул. Артёма, пострадавшего при хлопке газа 2 июля. Горадминистрация и руководство компании «Газпром газораспределение Уфа» сегодня встретились с жильцами и обсудили вопросы, которые волнуют их, сообщил мэр Рустем Газизов.

По его словам, работы в подъезде соответствуют графику. Их ведёт подрядная организация «УралСтройГрупп». Завершено усиление лестницы и подготовка основания под металлоконструкции. Начали усиливать стены на втором этаже между квартирами.

«Представителям газовой компании было задано много вопросов по качеству обслуживания. Все они будут взяты на особый контроль. Также попросил руководство провести внеплановое техобслуживание в квартирах», — рассказал градоначальник.

Ремонт подъезда должен завершиться к середине октября. На это время планируется следующая встреча.