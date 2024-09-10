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10 Сентября , 08:15

В России могут ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение включено в перечень по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», который опубликован на сайте Кремля.

Доклад о рассмотрении вопроса поручено предоставить до 1 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним: ранее был подписан закон о ежегодной выплате семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Добавим, что в Башкирии на материальную поддержку могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые из них — многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные финансовые привилегии.

«Убежден, что семьи, в которых есть дети, нуждаются в особом внимании со стороны государства, особой поддержке — на всех уровнях. И в Год семьи мы эту поддержку усиливаем», — писал в своих соцсетях в начале года Глава Башкирии Радий Хабиров. 

Подробнее о том, на какую конкретно помощь и в каких объемах могут рассчитывать семьи, в которых недавно появился ребенок, можно узнать здесь.

Автор:Альфия Аглиуллина
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