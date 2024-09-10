Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
69.52
+0.33
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
10 Сентября , 18:55

В Башкирии появятся новые пункты весогабаритного контроля

ТАСС
Фото:ТАСС

В Башкирии прорабатывают потенциальные площадки для установки новых автоматических пунктов весогабаритного контроля автотранспорта. Об этом шла речь на «Транспортном часе», который провёл Глава региона Радий Хабиров.

Ранее на дорогах республики установили 20 пунктов весогабаритного контроля. В то же время водители грузового транспорта, которые перевозят грузы с нарушением, часто объезжают такие посты по дорогам местного значения. Руководитель региона поручил минтрансу представить предложения по размещению новых пунктов весогабаритного контроля.

– Мы поэтапно развиваем систему весового контроля и повышаем культуру работы грузоперевозчиков. Это необходимо для сохранения дорожного покрытия, – сказал Радий Хабиров.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru