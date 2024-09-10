В Башкирии появятся новые пункты весогабаритного контроля

В Башкирии прорабатывают потенциальные площадки для установки новых автоматических пунктов весогабаритного контроля автотранспорта. Об этом шла речь на «Транспортном часе», который провёл Глава региона Радий Хабиров.

Ранее на дорогах республики установили 20 пунктов весогабаритного контроля. В то же время водители грузового транспорта, которые перевозят грузы с нарушением, часто объезжают такие посты по дорогам местного значения. Руководитель региона поручил минтрансу представить предложения по размещению новых пунктов весогабаритного контроля.

– Мы поэтапно развиваем систему весового контроля и повышаем культуру работы грузоперевозчиков. Это необходимо для сохранения дорожного покрытия, – сказал Радий Хабиров.