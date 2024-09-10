В Башкирии осудили браконьеров, убивших 8 кабанов

Бижбулякский межрайонный суд Башкирии вынес приговор группе браконьеров, которые незаконно охотились на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника «Бижбулякский». В ходе расследования выяснилось, что двое уфимцев и один житель Чишминского района намеренно, с целью добыть мясо диких кабанов, 24 января 2024 года заехали на территорию заказника. С помощью прибора ночного видения они застрелили 8 диких кабанов, сообщили в Дирекции по ООПТ Башкирии. Ранее подробности этой истории рассказывал «Башинформ», браконьеры нанесли ущерб природе в размере 240 тыс. рублей.

Суд признал браконьеров виновными в незаконной охоте, совершенной на особо охраняемой природной территории группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Браконьерам назначено лишение свободы сроком на три года и лишением права заниматься охотой на шесть месяцев. Основное наказание суд счел условным, с испытательным сроком один год четыре месяца.

Изъятые у браконьеров автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, три охотничьих ружья и прибор ночного видения конфискованы и переданы решением суда в территориальный орган Росгвардии для дальнейшего использования в зоне СВО.

«В Башкирии насчитывается 27 заказников. На их территории запрещены все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке», - прокомментировал заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев.