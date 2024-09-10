В Башкирии начался эпидсезон. По данным регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости сезонными инфекциями в республике достиг 16%. В настоящее время более 17 тысяч жителей болеют ОРВИ и количество больных увеличивается.

В ведомстве уточнили, что на данный момент какие-либо ограничительные мероприятия в регионе не введены. При этом призвали жителей соблюдать респираторный этикет и принимать профилактические меры.



Как следует из данных эпидемиологического мониторинга, сейчас в республике в большинстве болеют ковидом и риновирусом. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Между тем, в республике началась вакцинация от гриппа. Как отметила в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» на телеканале БСТ главный санитарный врач республики Анна Казак, вакцинация — единственный способ защититься от последствий инфекции.

Сделать прививку от гриппа рекомендуют детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, а также беременным женщинам, пожилым, людям с хроническими заболеваниями и призывникам.



Подробнее о прививках и вакцинации можно узнать здесь.