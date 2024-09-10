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10 Сентября , 16:52

В Ишимбайском районе Башкирии будут регулировать численность волков

архив ИА "Башинформ"
Фото:архив ИА "Башинформ"

В телеграм-каналах появилась информация, что в селе Макарово Ишимбайского района днем замечен волк. По словам местных жителей от дикого зверя уже пострадали утки и гуси.

В пресс-службе минэкологии Башкирии сообщили «Башинформу», что в село выехали сотрудники министерства, но волка не обнаружили. Чтобы предотвратить нападение диких животных на людей, принято решение о регулировании до 9 октября численности волка и бурого медведя в окрестностях сел Макарово и Зигановка Ишимбайского района.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по оценкам минэкологии, количество волков в Башкирии составляет порядка 600 особей. Пик приходился на 1998 год, когда численность этих хищников доходила до 1 тысячи. 

Автор:Роман Якимчук
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