В Башкирии волки напали на оставленных без присмотра овец

В селе Верхнеаршинский Белорецкого района Башкирии волки напали на овец. Сообщение об этом поступило из администрации района в минэкологии Башкирии. После проверки информации выяснилось, что домашние животные глубокой ночью находились без присмотра, что и спровоцировало хищников. Об этом со ссылкой на администрацию Николаевского сельсовета Белорецкого района сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии.

«Домашний скот свободно и без контроля пасся в ближайшем лесу, а по ночам — на улицах села. Это и стало причиной захода волков в населенный пункт. Работниками местного охотничьего хозяйства в настоящее время добыты два волка. Охотничий сезон на волков открыт, любой охотник может получить разрешение на добычу», – отметил заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.

По оценкам минэкологии, количество волков в Башкирии составляет порядка 600 особей. Пик приходился на 1998 год, когда численность этих хищников доходила до 1 тысячи.

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