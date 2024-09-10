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10 Сентября , 23:30

Башкирия приняла участие в проекте «Герои с нашего двора»

Соцсети Ильдара Мавлетбердина
Фото:Соцсети Ильдара Мавлетбердина

Башкирия принимает участие во Всероссийском проекте «Герои с нашего двора». 10 сентября на уфимском вокзале школьники встретили «Поезд героев». О событии рассказал в своих соцсетях министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

Участники второго «Поезда Героев» — талантливые ребята из разных регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, Сибирского федерального округа, а также из восьми регионов по пути следования поезда. Среди участников — победители и призёры первенств мира, Европы, России, победители научных конкурсов и олимпиад.

Участникам проекта стали представители Башкирии — двое школьников из Иглинского района.

«Для ребят мы подготовили программу «Вас приветствует Уфа!» — это обзорная и речная экскурсия, посещение музея полярников им. В. И. Альбанова, музея музыки им. Ф. И. Шаляпина, Музея истории города Уфы.

Я рад, что у участников проекта есть возможность проехать полстраны, рассказать о себе, найти новых друзей, получить незабываемые эмоции и новые знания», — сказал глава минобра Башкирии.

Автор:Элина Ахметова
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