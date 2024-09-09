В Уфе спасатели отловили в квартире летучую мышь

В Уфе накануне в экстренные службы обратилась женщина. Она сообщила, что в ее квартире находится летучая мышь. По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, непрошеная «гостья» залетела в окно на 10-м этаже в доме на улице Рихарда Зорге и обосновалась на гардине. Самостоятельно избавиться от нее уфимка побоялась и попросила, чтобы ей помогли спасатели.

Сотрудники поисково-спасательного отряда очень быстро поймали летучую мышь, вынесли из квартиры и выпустили на волю.

Как информировал «Башинформ», ранее в Уфе в подъезде жилого дома спасатели также отловили крылатую хищницу.