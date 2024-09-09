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9 Сентября , 15:32

В Уфе откроется ресторан «Сойка» - новый формат отдыха для семей с детьми

Ресторан нового формата для семей с детьми откроется в Уфе в «Мегаполис – Иремель». Гастрономическое пространство, названное «Сойка», со слов авторов заведения будет отличаться от существующих семейных ресторанов новым уникальным для города форматом.

 «Сойка» состоит из двух частей – полноценного ресторана с авторской кухней и разнообразной игровой зоны. Часто кафе и рестораны делают упор только на одну из частей сервиса — это или «детский» формат с ограниченным меню, или полноценный ресторан, в котором скучно детям. Авторы «Сойки» решили усилить обе части, чтобы в новом заведении было хорошо всем.

В «Сойке» взрослых посетителей будет ждать ресторан с разнообразной кухней, широкой барной картой и актуальным дизайном. Разные виды посадок от уютных столиков до больших столов для компаний.

Детям «Сойка» предложит игровую зону, которая включает в себя мастерские с развивающими занятиями, многоуровневый лабиринт, железную дорогу, бассейн с шариками, винтовую горку, зону Play Station, настольные игры и многое другое. Со слов авторов проекта игровая займет примерно треть всего помещения ресторана.  В игровой дети останутся под присмотром гувернеров пока родители проводят время в ресторанной части проекта.

«Сойка» позиционирует себя как идеальное место для празднования дня рождения, причем как детского, так и взрослого. Под события запланирована банкетная комната, которая при необходимости легко зонируется стеклянными перегородками.

Ресторан соседствует на территории КРК «Мегаполис» с караоке, боулингом, киберзоной и всем остальным, что есть в обновленном комплексе. Это значительно увеличит количество возможных комбинаций форматов отдыха как с детьми, так и без.

Открытие «Сойки» запланировано на 19 сентября.

vk.com/soykaufa

Мегаполис – Иремель, г. Уфа, Менделеева, 137

Бронь: 292-14-64

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