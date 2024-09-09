Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
71.6
+0.54
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
9 Сентября , 15:49

В Башкирии ушел из жизни 99-летний ветеран

В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фарит Валиахметович Хамитов. Об этом сообщили в администрации Учалинского района.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Фарита Валиахметовича Хамитова. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах учалинцев», — говорится в сообщении администрации района.

Хамитов Фарит Валиахметович родился 10 августа 1925 года в деревне Каримово Учалинского района. Призван на фронт в 1943 году, боевой путь начал на Ленинградском фронте в составе роты отдельной связи 19-го полка. Воевал в Литве, Латвии, Польше. Победную весну встретил в городе Кёнигсберге (Калининград), но вернуться сразу в родные края ему не удалось, их часть направили на войну с Японией. После победы над Японией до 1950 года нес службу на острове Князе-Волконское Хабаровского края, потом вернулся на Родину.

Долгие годы ветеран работал электромонтером в совхозе «Поляковский».

За боевые заслуги Фарит Валиахметович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru