В Башкирии ушел из жизни 99-летний ветеран

В Башкирии ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фарит Валиахметович Хамитов. Об этом сообщили в администрации Учалинского района.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Фарита Валиахметовича Хамитова. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах учалинцев», — говорится в сообщении администрации района.

Хамитов Фарит Валиахметович родился 10 августа 1925 года в деревне Каримово Учалинского района. Призван на фронт в 1943 году, боевой путь начал на Ленинградском фронте в составе роты отдельной связи 19-го полка. Воевал в Литве, Латвии, Польше. Победную весну встретил в городе Кёнигсберге (Калининград), но вернуться сразу в родные края ему не удалось, их часть направили на войну с Японией. После победы над Японией до 1950 года нес службу на острове Князе-Волконское Хабаровского края, потом вернулся на Родину.

Долгие годы ветеран работал электромонтером в совхозе «Поляковский».

За боевые заслуги Фарит Валиахметович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана.