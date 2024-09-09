Тяжелоатлет из Башкирии выбыл из гонки за 10 миллионов в шоу «Игры без границ»

25-летний тяжелоатлет из Башкирии Динар Хайртдинов принял участие в спортивном шоу «Игры без границ», в котором спортсмены из разных стран мира ведут борьбу за главный приз в 10 миллионов рублей. В прошедшее воскресенье вышел четвертый выпуск проекта, в котором соревновались команды России, Бразилии, Беларуси и Узбекистана. В паре со спортсменкой из Новосибирска Динару Хайртдинову не удалось вывести команду нашей страны в финал программы.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, по правилам шоу, два участника — мужчина и женщина — вместе соревнуются против соперников из других стран. При этом шоу построено таким образом, что от результатов одного зависит, какое количество очков принесет второй. Первым испытанием для атлетов стали «Богатырские матрешки». Динар Хайртдинов соревновался с чемпионом Беларуси по вольной борьбе Владиславом Ковалевым. Как признался наш земляк, для него это стало самым сложным испытанием, где ему не удалось сконцентрироваться и одержать победу.

«Я расслабился и потерял концентрацию. Этот проигрыш, как снежный ком, повел за собой неприятные для команды последствия. Будь второй шанс, я бы не расслаблялся», – прокомментировал Динар Хайртдинов.

Во втором испытании под названием «Русская рулетка» он реабилитировался. Спортсмену удалось победить олимпийского призера, чемпиона по вольной борьбе Ихтиёра Наврузова из Узбекистана, причем в его собственной стихии — борьбе. Во время испытания Хайртдинов получил травму, которая, как он признался, его бодрила.

«Комментатор Роман Нагучев преувеличил, крови не было, но царапин и ссадин было много. Для меня это было самое веселое испытание, а ранки только подбадривали. Сейчас все в порядке», — признался тяжелоатлет.

Третье испытание, «Сфера страха», определило, какие страны сразятся в финале. На этом этапе в паре снова сразились Динар и Ихтиёр. Победа досталась Хайртдинову, однако суммы очков не хватило для выхода в финал, где уже соревновались Беларусь и Бразилия. Победили участники из Беларуси — Марина Моисеева и Владислав Ковалев.

«В день эфира я был дома в Кандрах, смотрели «Игры без границ» всей семьей. Папе шоу понравилось, но мое выступление вызвало много эмоций. Каких, история умалчивает, – поделился Динар Хайртдинов. – Я не люблю проигрывать. А проигрывать в команде, где от меня много что зависит, тем более. Но мне понравился опыт участия в спортивном шоу, теперь хочу попробовать свои силы во втором сезоне шоу «Титаны».