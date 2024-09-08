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8 Сентября , 14:05

В Уфе задержали пьяного таксиста

ГАИ по РБ
Фото:ГАИ по РБ

В Уфе благодаря неравнодушному жителю автоинспекторы задержали пьяного таксиста.

Уфимец заметил, что водитель автомобиля «Киа», предположительно, находится в состоянии опьянения. Сознательный человек незамедлительно позвонил на «телефон доверия», надеясь предотвратить возможную трагедию.

«Получив тревожный сигнал, дежурный сотрудник полиции оперативно передал информацию коллегам по территориальности. Вскоре автомобиль был остановлен. За рулём находился 28-летний мужчина. На момент остановки, пассажиров в машине не было. Водитель с явными признаками опьянения отказался от прохождения освидетельствования», — рассказал в своих соцсетях главный госавтоинспектр Башкирии Владимир Севастьянов.

Сотрудники полиции незамедлительно составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

Если вы станете свидетелем грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, не оставайтесь равнодушными. Звоните на «телефон доверия» МВД по РБ: 8 (34-72) 79-32-92 или воспользуйтесь телеграм-ботом Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.

Автор:Альфия Аглиуллина
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