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8 Сентября , 18:36

В Уфе пройдет выставка «Душа игрушки»

С 12 сентября в Национальном музее Республики Башкортостан стартует уникальная выставка «Душа игрушки», организованная в сотрудничестве с фондом Мирас.

Центральным элементом этого проекта является народная игрушка, которая служит не только ярким отражением традиционной культуры каждого народа, но и своеобразным памятником, объединяющим в себе различные аспекты народного искусства. Народная игрушка отличается разнообразием типов, материалов и методов изготовления, что делает её особенно ценной для изучения и понимания культурного наследия.

Выбор тематики выставки был обусловлен объявленным Годом семьи в Российской Федерации. Народная игрушка играет важную роль в воспитании и социализации детей через игровую культуру, являясь традиционным наставником и передавая из поколения в поколение ценности и традиции.

Проект ориентирован на широкую аудиторию, особенно на семейные посещения. В рамках выставки запланированы авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, которые позволят глубже погрузиться в мир народной игрушки и насладиться её красотой и уникальностью.

Открытие выставки в 16:00 часов.

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Автор:Сергей Николаев
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