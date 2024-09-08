В Уфе молодожены проголосовали по дороге в ЗАГС

В Уфе молодожены пришли на избирательный участок по дороге в ЗАГС. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Октябрьского района башкирской столицы Сергей Плотников.

«Свадебный день жителей нашего района Мурата и Екатерины совпал с важным днём для всей республики. Молодожены хотят жить в сильном и процветающем Башкортостане, поэтому до торжественной церемонии они посетили избирательный участок. Понимаю, что для пары этот день самый волнительный в жизни. Их поступок является примером для многих. Отмечу, что молодожены вместе трудятся на благо родного города в Центре городского дизайна. Этим творческим людям принадлежат различные проектные работы новогодних украшений парков, а также к 450-летию Уфы», — написал Сергей Плотников в своих соцсетях.

Он также поздравил влюбленную пару с днем свадьбы.