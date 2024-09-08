В Башкирии проголосовала семья с 9 детьми

В Белорецком районе проголосовали все взрослые члены многодетной семьи Гильмановых. Юлия и Данил воспитывают девятерых детей, они пришли на выборы все вместе с родителями-пенсионерами.

Их старший сын Дим – студент Белорецкого педколледжа, 19 дней назад стал отцом и так же с супругой и новорожденным сыном пришёл на избирательный участок.

Юлия и Данил Гильмановы принимают активное участие в общественной жизни. Каждый год во время зимних каникул они создают перед своими домами зимние сказки. Вылепленные из снега сказочные персонажи создают настроение всей улице и всему посёлку Зигаза. А на выборы они пришли, потому что хотят участвовать в выборе будущего для себя и своих детей.

Эту историю в своих соцсетях рассказала представительница УИК №1319 Регина Сафуанова.