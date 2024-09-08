В Башкирии подводят итоги «Геовызова-2024»

Близится к завершению II Международный геологический чемпионат «Геовызов-2024». Позади последние профессиональные состязания, после которых будущие геологи прошли «Гонку героев», получив заряд энергии и позитива.

8 сентября – седьмой день чемпионата, стал днем подведения итогов, награждения по итогам соревнований. Вечером ребята из 11 стран соберутся у прощального костра. Торжественное закрытие чемпионата и награждение участников состоится 9 сентября.

Как ранее сообщал «Башинформ», наша республика, выступившая с инициативой проведения международного геологического чемпионата, уверенно заявляет о себе как о центре российской геологии. На это обратил внимание министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. Он отметил, что крупные профильные компании подбирают себе специалистов среди победителей и призеров чемпионата. Так, участники прошлого года благодаря этому получили возможность найти свой путь в профессии.