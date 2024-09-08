Новости Башкортостана и Уфы
89.82
0
99.72
0
71.76
+0.7
9+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
8 Сентября , 16:54

В Башкирии подводят итоги «Геовызова-2024»

Андрей Старостин
Фото:Андрей Старостин

Близится к завершению II Международный геологический чемпионат «Геовызов-2024». Позади последние профессиональные состязания, после которых будущие геологи прошли «Гонку героев», получив заряд энергии и позитива.

8 сентября – седьмой день чемпионата, стал днем подведения итогов, награждения по итогам соревнований. Вечером ребята из 11 стран соберутся у прощального костра. Торжественное закрытие чемпионата и награждение участников состоится 9 сентября.

Как ранее сообщал «Башинформ», наша республика, выступившая с инициативой проведения международного геологического чемпионата, уверенно заявляет о себе как о центре российской геологии. На это обратил внимание министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. Он отметил, что крупные профильные компании подбирают себе специалистов среди победителей и призеров чемпионата. Так, участники прошлого года благодаря этому получили возможность найти свой путь в профессии.

Андрей Старостин
Андрей Старостин
Фото:Андрей Старостин
Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru