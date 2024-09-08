Ушел из жизни Александр Масляков

В России 8 сентября не стало легенды КВН и известного телеведущего Александра Маслякова, сообщили в официальном телеграм-канале «Клуба веселых и находчивых».

Масляков вел знаменитую передачу с 1964 года, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. За свою деятельность он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» и множества других, не менее значимых наград.

«Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — сказано в публикации.