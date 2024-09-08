Против Моргенштерна* возбудили уголовное дело

Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов. Отмечается, что последний в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента. Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск.



Как сообщал Башинформ, рэпер родом из Уфы стал одним из первых в списке физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Он пытался оспорить это «звание», но суд его иск не удовлетворил.

*признан в РФ иноагентом