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8 Сентября , 11:19

Мэр Уфы показал виды с водонапорной башни

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Воскресное туманное утро мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел, любуясь видами города у водонапорной башни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Невероятно красивый вид на город с территории водонапорной башни. Благоустройство на финишной прямой. Рекомендую всем найти время и посетить эту локацию!» – написал руководитель столичной администрации.

По словам Ратмира Мавлиева, на площадке начали устанавливать три юрты, завезли грунт для чернения, вскоре начнутся работы по озеленению территории. Также администрация планирует запустить конкурсные процедуры, чтобы выбрать подрядчика, который обустроит лестницу, спуск к набережной. 

Напомним, обустраивать смотровую площадку у старой водонапорной башни на улице Алтайской начали в июле. Объект был выведен из эксплуатации в конце 80-х годов прошлого века. Теперь, по планам, это место станет центром притяжения горожан и туристов. У водонапорной башни также появилась архитектурная подсветка, писал «Башинформ».

Автор:Ляйсан Закирова
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