В Уфе рассказали о конкурсе «Рахмат, Башкортостан»

В Уфе о конкурсе «Рахмат, Башкортостан» рассказала организатор Регина Кадырова. Она выступила в общественном пресс-центре, который работает в дни выборов Главы республики.

Конкурс посвящен 105-летию образования республики. Он начался 5 августа и продлится до 13 октября, итоги подведут ко Дню республики.

— Наша идея началась с того, что везде всё строится, благоустраивается. Пользователи во «ВКонтакте» в сообществе «Алга, патриот» пишут нам истории с благодарностью, как им нравится жить в Башкортостане, нравится природа, парки и т. д. — «рахматные посты». Мы за позитив, против негатива, мы за хорошие новости.

Каждую неделю подводятся итоги среди постов. Таким образом выявляются пять победителей – это два победителя на приз зрительских симпатий, то есть те, кто больше всего наберет лайков, живых комментариев и репостов.

Было уже проведено четыре розыгрыша, сообщила спикер. Также Регина Кадырова рассказала о песенном конкурсе в рамках акции, на который люди прислали 93 публикации о песнях, посвященных Башкортостану и своей малой родине. По итогам конкурса будет организован концерт.

У конкурса хорошие призы – это робот-пылесос, смартфон и умные колонки.