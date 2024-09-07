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7 Сентября , 16:01

В Уфе пройдет Всероссийский кулинарный конгресс

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

С 12 по 14 сентября в Уфе состоится очередной всероссийский кулинарный конгресс Национальной ассоциации кулинаров России. В его рамках в конгресс-холле «Торатау» пройдет ежегодный республиканский кулинарный чемпионат Gastro Master.

«Гостей и жителей столицы в рамках всероссийского кулинарного конгресса ждет насыщенная деловая программа и восемь кулинарных соревнований различного уровня. Кроме этого, на площадке конгресса пройдут круглые столы, посвященные развитию гастрономического туризма, а также проблемам и перспективам профессионального образования. Ведущие российские эксперты расскажут о современных трендах и лучших региональных практиках», — рассказал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Ранее «Башинформ» писал о том, что темой чемпионата Gastro Master-2024 станет сохранение традиций народов, проживающих в Башкирии. Так, на площадке кулинарного чемпионата Gastro Master, 12 и 13 сентября, пройдут следующие кулинарные конкурсы:

  • среди НКО «Сердце Матери»;
  • «Лучший кондитер года» в индивидуальном зачете и в двух специальных номинациях;
  • конкурс хлебопекарных производств «Хлебная рапсодия»;
  • «Битва молодых поваров» (личное первенство);
  • командный конкурс профессиональных поваров «Национальный обед»;
  • домашнее задание «Арт-класс поваров и кондитеров»;
  • «Башкирский сладкий стол» по приготовлению чак-чака и урамы;
  • «Национальный праздничный пирог».

Ежедневно на площадке конгресса будут проводить кулинарные мастер-классы ведущие повара и кондитеры страны. Ведущие сомелье компании «Башспирт» и известных винных домов России проведут дегустации и расскажут о последних тенденциях винного рынка.

Награждение участников и победителей кулинарных соревнований пройдет 14 сентября на центральной площадке конгресса в конгресс-холле «Торатау». Победители конкурсов «Битва молодых поваров» и «Национальный обед» получат право принимать участие во всероссийском кулинарном чемпионате Chef a la Russe, который пройдет в Москве в 2025 году.

Уже сейчас повара и кондитеры могут ознакомиться с положениями кулинарных соревнований и подать заявку на участие. Организаторы конгресса гарантируют высокий профессиональный уровень состязаний и судейство мирового уровня по стандартам WorldChefs. Заявки на участие в кулинарных соревнованиях нужно направить до 1 сентября 2024 года в Оргкомитет конгресса по электронному адресу [email protected] на имя Чибрикиной Натальи Николаевны.

Также в рамках деловой программы пройдет пленарное заседание с участием представителей кулинарных сообществ и ассоциаций из зарубежных стран: Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Мероприятие будет посвящено обсуждению широкого круга вопросов развития индустрии массового питания в России и сопредельных государств.

Автор:Ляйсан Закирова
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