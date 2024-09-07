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7 Сентября , 08:36

В России лекарство от рака прошло доклинические испытания

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Российские ученые завершили доклинические исследования российской вакцины от рака. Об этом журналистам сообщил академик РАН, главный онколог минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — сказал ученый.

Как только ведомство выдаст разрешение, будет объявлен набор добровольцев с медицинскими показаниями. Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты.

Напомним, Каприн в начале июля заявлял о том, что онковакцина на основе мРНК-технологии — очень перспективная разработка. Ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализе его особенностей и создании «паспорта опухоли», который затем используется для персонализированной вакцины.

Ранее «Башинформ» писал о том, что специалисты Института биофизики будущего МФТИ разработали препарат для таргетного лечения рака легких. Лекарство пройдет испытания в пробирке до конца 2024 года.

Автор:Ляйсан Закирова
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