В Башкирии скоропостижно скончался 60-летний замглавы города

В Башкирии на 60 году жизни скоропостижно скончался заместитель главы администрации Белорецка — Сергей Фёдоров. Печальную новость сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Сергей Фёдоров с 1995 по 2008 год работал учителем истории средней школы № 19 села Ломовка. Затем на протяжении шестнадцати лет возглавлял Ломовский сельсовет. В августе этого года начал работать в администрации Белорецка.

«Сергей Александрович был не только профессионалом, но и человеком с большим сердцем. Он жил жизнью Ломовки, всё знал о проблемах села, старался их решать по мере сил и возможностей. Вместе с супругой воспитал сына, недавно стал дедушкой. Это неожиданная и невосполнимая утрата для родных, близких и коллег. Искренние соболезнования семье, родственникам Сергея Александровича», — сказал Андрей Иванюта.

Информагентство «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким покойного.