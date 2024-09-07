В Башкирии появятся 52 новые аллеи

В республике в рамках акции «Зеленая Башкирия» появятся 52 новые тематические аллеи. 28 сентября на всей территории региона состоится единый день республиканской экологической акции. Всего осенью 2024 года в рамках акции «Зелёная Башкирия» жители республики высадят более 8 тысяч крупномерных деревьев и 43 тысяч саженцев и кустов. Планируется, что в мероприятии примут участие около 34 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч волонтёров и более 2 тысяч организаций и предприятий.

«Мы уже вышли за рамки обычного экологического мероприятия. Акция стала событием для всех жителей. Это – праздник, который объединяет людей разных возрастов. Сажать деревья и кустарники приходят целыми семьями, растёт число тематических аллей, подключаются ландшафтные дизайнеры», – говорит министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

Осенняя акция «Зелёная Башкирия» завершится 5 октября.

Ранее «Башинформ» писал о том, что 30 августа участники 50-го заседания Ассоциации городов Поволжья заложили в Уфе «Аллею дружбы городов» в честь 450-летнего юбилея столицы Башкирии. Улицу Ленина украсили 46 лип-крупномеров.