Новости Башкортостана и Уфы
89.82
+0.12
99.72
+0.52
71.52
-1.17
18+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
7 Сентября , 11:48

В Башкирии появятся 52 новые аллеи

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

В республике в рамках акции «Зеленая Башкирия» появятся 52 новые тематические аллеи. 28 сентября на всей территории региона состоится единый день республиканской экологической акции. Всего осенью 2024 года в рамках акции «Зелёная Башкирия» жители республики высадят более 8 тысяч крупномерных деревьев и 43 тысяч саженцев и кустов. Планируется, что в мероприятии примут участие около 34 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч волонтёров и более 2 тысяч организаций и предприятий.

«Мы уже вышли за рамки обычного экологического мероприятия. Акция стала событием для всех жителей. Это – праздник, который объединяет людей разных возрастов. Сажать деревья и кустарники приходят целыми семьями, растёт число тематических аллей, подключаются ландшафтные дизайнеры», – говорит министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

Осенняя акция «Зелёная Башкирия» завершится 5 октября.

Ранее «Башинформ» писал о том, что 30 августа участники 50-го заседания Ассоциации городов Поволжья заложили в Уфе «Аллею дружбы городов» в честь 450-летнего юбилея столицы Башкирии. Улицу Ленина украсили 46 лип-крупномеров.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru