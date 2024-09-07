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7 Сентября , 20:21

В Башкирии на месте сгоревшей мечети построят новую

МЧС России
Фото:МЧС России

На месте сгоревшей мечети в деревне Халилово Абзелиловского района построят новую. Финансы на строительство выделит один из выходцев деревни. Кроме того, деньги собирают и местные жители. Помощь также окажут и районные власти.

И. о. главы Халиловского сельсовета Иляра Шириязданова рассказала, что сегодня утром состоялась встреча с жителями Халилово, во время которой шёл разговор о дальнейшей судьбе мечети.

«Уже нашёлся спонсор, который окажет финансовую помощь. Он вчера вышел с нами на связь. Кроме того, молодёжный актив деревни открыл специальный счёт для помощи в строительстве мечети. Поддержку также окажет и сельсовет, и администрация Абзелиловского района. Вчера и сегодня здесь работают дознаватели. Точно можем сказать, что причина пожара — неисправная электропроводка», — сказала Иляра Шириязданова.

Напомним, накануне в Халилово сгорела местная мечеть. В соцсетях появились публикации с недостоверной информацией о якобы поджоге. Но пожар носил исключительно бытовой характер. Деревянное сооружение было построено в 1995 году. По предварительной версии, в нём накануне загорелась электропроводка.

главное управление МЧС по РБ
Фото:главное управление МЧС по РБ

«Днём 6 сентября сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров в бревенчатой мечети в селе Халилово Абзелиловского района. К тушению были привлечены добровольцы и сотрудники МЧС. Пострадавших нет. В ходе сообщения о пожаре дознавателями МЧС установлено, что горение началось из-за неисправности греющего кабеля для водопровода», – прокомментировал происшествие старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Башкортостана Азамат Файзуллин.

«Пожар тушили всей деревней, людей много было, сотрудники МЧС быстро приехали. Но огонь быстро все уничтожил. А началось всё с электропроводки. Завтра уже будем расчищать это место, готовить его под новую мечеть. Решили, что строить будем не деревянную, а из шлакоблоков — так надёжнее. Надеюсь, быстро восстановим — меньше чем за день мы уже собрали на строительство 300 тысяч рублей. Так что с помощью Аллаха и добрых людей доведём дело до конца», — говорит имам-хатыб мечети села Халилово Вахит Сайфетдинов.

Происшествие в Абзелиловском районе прокомментировали в Центральном духовном управлении мусульман России. От имени Верховного муфтия Талгата Таджуддина здесь призвали не верить слухам и фейкам в интернете.

«К сожалению, раздуваемая в социальных сетях информация о том, что это был поджог, — это очередная провокация и попытка поссорить граждан нашей республики, мусульман с представителями других конфессий. Мы призываем наших сограждан не поддаваться на такие провокации, тщательно проверять информацию и не черпать её особенно из социальных сетей. Потому что такие попытки — не первые, и, видимо, к сожалению, не последние. Скорее всего, версия поджога раздувается со стороны. Мы наблюдали такие попытки не только в Башкортостане, но и в других субъектах нашей страны», — сказал руководитель администрации ЦДУМ России Мухаммад Таджуддинов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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