В Башкирии на месте сгоревшей мечети построят новую

На месте сгоревшей мечети в деревне Халилово Абзелиловского района построят новую. Финансы на строительство выделит один из выходцев деревни. Кроме того, деньги собирают и местные жители. Помощь также окажут и районные власти.

И. о. главы Халиловского сельсовета Иляра Шириязданова рассказала, что сегодня утром состоялась встреча с жителями Халилово, во время которой шёл разговор о дальнейшей судьбе мечети.

«Уже нашёлся спонсор, который окажет финансовую помощь. Он вчера вышел с нами на связь. Кроме того, молодёжный актив деревни открыл специальный счёт для помощи в строительстве мечети. Поддержку также окажет и сельсовет, и администрация Абзелиловского района. Вчера и сегодня здесь работают дознаватели. Точно можем сказать, что причина пожара — неисправная электропроводка», — сказала Иляра Шириязданова.

Напомним, накануне в Халилово сгорела местная мечеть. В соцсетях появились публикации с недостоверной информацией о якобы поджоге. Но пожар носил исключительно бытовой характер. Деревянное сооружение было построено в 1995 году. По предварительной версии, в нём накануне загорелась электропроводка.