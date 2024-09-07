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7 Сентября , 10:10

В России стартовал прием заявок на премию «За верность науке»

пресс-служба правительства РФ
Фото:пресс-служба правительства РФ

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт приему заявок на X всероссийскую премию «За верность науке», сообщает пресс-служба правительства РФ. Эта премия является одним из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Оргкомитет провел первое заседание, на котором озвучили сроки приема заявок и утвердили список номинаций 2024 года. Так, подать заявку на участие можно по ссылке до 25 сентября. Премия включает 9 номинаций, которые состоят из трех тематических блоков: «Популяризаторы науки», «Престиж науки в обществе», «Наука для всей семьи».

Новыми номинациями в этом году стали: «Автор цифрового контента», «Признание», «Специальный приз имени Христофора Леденцова» и «Наука – детям».

В каждой категории экспертный совет отберет по пять лучших проектов, а оргкомитет определит лауреатов и финалистов. Торжественная церемония награждения запланирована на 28 октября 2024 года.

Валерий Фальков отметил, что интерес к конкурсу растет из года в год. По сравнению с 2020 годом в 2023-м увеличилось количество заявок почти в четыре раза: с 312 до 1213. Эксперты рассмотрели проекты из 78 регионов России.

«Мы стремимся к тому, чтобы премия с каждым годом становилась все более престижной. И судя по количеству заявок, которые ежегодно поступают, числу регионов, участвующих в конкурсе, с этой задачей мы справляемся. Повышение интереса к премии "За верность науке" – это закономерный итог системной работы. Мы видим отдачу – большое количество журналистов и СМИ имеют возможность рассказать всему миру о достижениях российской науки», – сказал министр.

Автор:Ляйсан Закирова
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