Как проголосовали известные деятели культуры Башкирии

Народный артист РСФСР, народный артист Башкортостана Фидан Гафаров проголосовал на избирательном участке в гимназии №3.

«У руля нашей республики должен стоять человек работающий, который думает о людях, о молодежи, о благоустройстве. Призываю молодежь ходить на выборы. Это очень ответственный день», – сказал он телеканалу БСТ.

Выдающийся кураист, заслуженный артист РФ, народный артист Башкортостана, руководитель вновь созданного Государственного ансамбля кураистов Азат Аиткулов пришел на избирательный участок в уфимском училище искусств, где когда-то учился сам, вместе со своей супругой Фанией Сабирьяновной.

«Мы с супругой всегда вместе приходим на выборы, это наша святая обязанность участвовать. В жизни вообще нужно быть активным. Это не просто выбор, это важный шаг для дальнейшего развития, поэтому я проголосовал за светлое будущее Башкортостана», – говорит он газете «Башкортостан».

Известный писатель, председатель Союза писателей Башкортостана, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Айгиз Баймухаметов пришел голосовать вместе с женой Айгуль и сыном Аязом.

«Мы всегда ходим на выборы всей семьей. Сыну Аязу еще и двух лет нет, а он уже два раза был на участке. Это очень удобно, что голосование идет три дня, можно планировать, когда прийти. Например, я сегодня вечером выезжаю в Махачкалу с рабочей поездкой, поэтому проголосовал с утра», – рассказал он газете «Йәшлек».

В селе Акбердино Иглинского района проголосовали известная телеведущая Рита Уметбаева и ее муж, народный артист Башкортостана Загир Исянчурин. На выборы они пришли вместе с девятилетним сыном Мусой.

«На эти выборы мы пришли отдать свои голоса за самого достойного кандидата на пост руководителя республики. Голос каждого из нас важен, от этого зависит то, в какой республике мы будем жить. Мы за лучшее будущее, за стабильность и процветание нашей республики!» – рассказывает семейная пара «Иглинским вестям».

Экс-министр по физической культуре, спорту и туризму Башкирии Владимир Самородов в числе первых проголосовал на своем избирательном участке, расположенном в уфимской гимназии № 39 имени Агзама Файзуллина.

«Участие в выборах — мой гражданский долг. Такое у меня воспитание. Я должен отдать свой голос за кандидата, который вызывает у меня доверие. По сути, я таким образом передаю ему верительную грамоту в виде моего голоса на реализацию его дальнейшей работы», — говорит он газете «Республика Башкортостан».

«Сейчас тяжелый и ответственный период для нашей страны. В мире происходят столкновения многих интересов. Многие страны надеются и верят в Россию. В этот период важно обеспечить безопасность людей, стабильность внутри страны. Надо понимать, что работу с правильным направлением могут организовать только сильные лидеры. Всякие маленькие споры, провокации не должны расшатать доверие народа к руководству страны. Понимая важность сегодняшних выборов в стремлении к общей безопасности, сегодня каждый должен вносить свою лепту, отдав свой голос», – говорит изданию «Тамаша» председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева.