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6 Сентября , 18:05

Владимир Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

В РФ образован организационный комитет Национального центра «Россия». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан 6 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Он создан в целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов Российской Федерации, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».

Документом утверждено положение об оргкомитете Национального центра «Россия». Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Председателю поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.

Автор:Лейла Аралбаева
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