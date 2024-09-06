В Уфе Рустам Набиев проголосовал вместе с семьей

В Уфе блогер Рустам Набиев проголосовал вместе с семьей. Опустить в избирательную урну бюллетень ему помогла дочка.

«На выборы нужно ходить и подавать правильный пример детям. Тем самым дав им понять, что каждый человек имеет право голоса и что он важный член общества», — отметил Набиев.

В Башкирии завершился первый день выборов Главы республики. Напомним, голосование продлится еще два дня, до 8 сентября включительно. Поддержать своим голосом одного из кандидатов можно с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК, назначенных политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей.

Традиционно пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, те, кто ухаживает за ними, и лица, у которых есть другие уважительные причины, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до 14.00.