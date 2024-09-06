В Уфе подвели итоги купального сезона

В Уфе подвели итоги пляжного сезона. По данным администрации, за лето на городских пляжах отдохнуло свыше 133 тысяч человек. Самыми популярными из них стали «Кашкадан», «Солнечный», «Райский берег».

Всего за купальный сезон в городе произошло 9 несчастных случаев на воде, все – на несанкционированных пляжах. Было спасено 40 человек, 8 из них – дети. С 1 сентября все официальные пляжи Уфы закрыты. Патрулирование береговых зон на катерах продолжится до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в Башкирии станет больше официальных пляжей.