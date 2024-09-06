В Серафимовском детском доме прошел родительский день

В Серафимовском детском доме-интернате прошел родительский день. Как сообщила в своем телеграм-канале министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова, это уже второй раз, когда проводится мероприятие с родителями детей, живущих в интернате. По итогам прошлого года 18 детей вернулись в свои семьи.



«И вчерашнее общение вновь меня убедило, что те, кто отвезли своего сложного, иногда невыносимого, ребёнка в Серафимовку, не стали счастливее от этого. Мы дали высказаться всем, выпустить пар, задать вопросы специалистам из медицины, образования, опеки, практикам из некоммерческого сектора, — поделилась Ленара Иванова. — Один папа чуть не плакал… он боится не справиться с ребёнком, если они заберут его домой, при этом чувствует вину, любит сына и переживает за него… Все говорили спасибо детскому дому за любовь и заботу, за приучение к дисциплине и удивительные перемены к лучшему в их детях благодаря грамотному сопровождению медиков и, главное, педагогов!»



На встрече также говорили о препаратах, о школьном обучении, о трехсторонних договорах с опекой, о возможном дальнейшем жизнеустройстве ребят (дневная занятость, сопровождаемое проживание).



«Больше внимания я просила родителей обратить на возможности, которые сегодня предоставляются РОО "Содействие" Людмилы Сахаповой в рамках учебно-тренировочных квартир и центров полезной дневной занятости "РИТМ". Спасибо родителям, которые приехали на это собрание и провели весь день с детьми и педагогами, за открытость и честность. Думаю, мы не зря встретились», — отметила министр.