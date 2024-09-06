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6 Сентября , 15:33

В башкирском Белорецке ремонтируют 4,6 км теплосетей

администрация Белорецка
Фото:администрация Белорецка

В Белорецке продолжается капитальный ремонт на самых изношенных участках теплотрассы на улице Крупской. Как сообщили в горадминистрации, в плане на первую половину сентября — замена 4,6 км трубопровода. Это примерно половина от того, что необходимо обновить в микрорайоне.

«Вчера у жителей микрорайона отключили горячую воду, и подрядчик старается максимально быстро произвести необходимые работы. Ветхие коммуникации демонтированы и вывезены. Возле детсада № 31 уже смонтирована новая труба, произведена врезка в садик», — сообщил градоначальник Белорецка Андрей Иванюта.

Как информировал Башинформ, капремонт теплотрассы по ул. Крупской в Белорецке проводится благодаря поддержке республиканского бюджета, который выделил городскому хозяйству 86 млн рублей на замену 4,5 км сети. Именно на этих участках прошлой зимой неоднократно происходили аварии.

Автор:Элина Ахметова
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