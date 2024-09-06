Сотрудники минздрава Башкирии защитились от гриппа

Сотрудники министерства здравоохранения Башкирии прошли вакцинацию от гриппа. Об этом ведомство сообщило в своём telegram-канале.

В республику поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых и детей — более 500 тысяч доз. Минздрав подчёркивает, что вакцинация является простым и эффективным способом предотвращения распространения гриппа и снижения риска его осложнений.

«Вакцинация не только защитит вас и ваших близких, но и поможет предотвратить распространение вируса в нашем обществе. Не забывайте, что грипп может привести к серьёзным осложнениям, особенно у людей с ослабленной иммунной системой», — говорится в сообщении ведомства.



Добавим, вакцинация от гриппа бесплатная и доступна для всех граждан. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться к своему врачу или в медицинское учреждение.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирию с начала года поступило 1,18 млн доз вакцин «Совигрипп», произведённых компанией «Микроген» (в которую вошел уфимский «Иммунопрепарат»), и «Ультрикс Квадри» от рязанской биофармкомпании «Форт», предназначенная для детей.