Поступившие в Башкирию вакцины от гриппа модернизированы к ожидаемому штамму

В Башкирии началась прививочная кампания от гриппа. В республику с начала года поступило 1,18 млн доз вакцин «Совигрипп», произведённых компанией «Микроген» (в которую вошел уфимский «Иммунопрепарат»), и «Ультрикс Квадри» от рязанской биофармкомпании «Форт», предназначенная для детей.

На брифинге в агентстве «Башинформ» глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак отметила, что вакцины подготовлены именно к тому штамму гриппа, который ожидается в текущем сезоне.

«У вирусов есть свой цикл существования. Инфекция приходит с другого полушария, и мы всегда заранее знаем, какой штамм следует ждать. Такая схема работает уже много лет. Поэтому вакцина действенная и защищает на самом деле», — пояснила Анна Казак.

Разумеется, можно заболеть и будучи привитым. Но статистикой доказано, что среди привитых меньше тяжелых случаев и летальных исходов.